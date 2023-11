Controversiële chatsite Omegle stopt ermee: «Psychologisch en financieel onhoudbaar»

Wie opgroeide rondom de jaren 10 heeft ongetwijfeld bedenkelijke herinneringen overgehoudenaan Omegle. De webcamsite bracht onbekenden met elkaar in contact onder de slogan «Talk To Strangers» (ofwel: praat met onbekenden). Aanvankelijk was het een mooi concept: jongeren van over de hele wereld konden met elkaar chatten of praten via de webcam, muzikanten deelden er hun serenades aan een willekeurig publiek, YouTubers haalden er pranks of goocheltrucs uit... Het leek best onschuldig. Tijdens de coronacrisis leefde de site zelfs even opnieuw op, toen jongeren in isolatie meer dan ooit op zoek waren naar verbinding.