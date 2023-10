Is dit de bril van de toekomst? (video)

De Ray-Ban I Meta is de allereerste bril met ingebouwde live streaming en Meta AI. Met de livestreamfunctie kunnen content-makers hun ervaringen en POV (point of view, ndvr.) in real-time handsfree uitzenden. Zo ontstaat een nieuw niveau van authenticiteit en relateerbaarheid in de content die wordt gemaakt, door live te gaan delen vanuit eigen oogpunt. De drager kan tot 30 minuten lang schakelen tussen de bril en de telefooncamera voor Instagram Live of Facebook Live. Het Meta AI-aanbod is exclusief voor de VS.