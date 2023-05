DIT kan je verwachten op het Nerdland Festival

Tijdens het pinksterweekend (26, 27 en 28 mei) is Domein Puyenbroeck in Wachtebeke dé place to be voor iedereen met een gezonde portie nieuwsgierigheid. Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel organiseren er Nerdland Festival, het grootste openlucht wetenschapsfestival in België. Met meer dan 10 podia en zones, zo’n 200 shows, focus talks en experiences valt er een hoop te beleven voor iederéén.