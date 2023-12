Een gestolen kunstschat, zwaarbewapende criminelen en een hamster met een rood hoedje: Metro speelde het nieuwe VR-spel ‘The Break-in’

Om de journalistieke onderzoekskills van de Metro-redactie te testen speelde ons team het nieuwe VR-spel ‘The Break-in’ van The Park Playground. Daarbij moest we een waardevol kunstwerk terug zien te halen dat gestolen was uit een zwaarbewaakte kluis. Het kunstwerk in kwestie was een uniek schilderij gemaakt door kunstmatige intelligentie, op basis van een reeks vragen die we als team voorafgaand aan het spel hebben beantwoord. Wat volgde was een hilarische rollercoasterrit waarbij een volledig flatgebouw werd opgeblazen en waar spectaculaire vuurgevechten werden afgewisseld door zenuwslopende puzzels.

Voor het VR-spel vormde de redactie van Metro een zwaarbewapend zeskoppig politieteam. Vanaf het moment dat we de VR-bril op ons hoofd zette bevonden we ons volledig in de digitale wereld. Via een koptelefoon kregen we instructies van onze commandant en hoorden we vijanden naar ons schreeuwen. We waren geen journalisten meer, maar echte politieagenten.

Met goede moed, maar ook een gezonde dosis enthousiasme, bestormde ons team het gebouw waar een groep criminelen ons in een hinderlaag stond op te wachten. Onmiddellijk bij binnenkomst brak er een spectaculair vuurgevecht uit waarbij de kogels ons letterlijk om de oren vlogen. Sommige spelers kozen ervoor om achter een pilaar of een stapels kratten te schuilen voor de kogelregen, terwijl anderen met hun wapen chaotisch begonnen rond te schieten. Een hilarische chaos.

Samenwerking is cruciaal

Nadat alle kruitdampen waren weggetrokken en de gewonden waren verzorgd konden we aan de eerste puzzel beginnen. Wat bleek: samenwerking is cruciaal! Wat volgde was een reeks van zenuwslopende puzzels en adembenemende vuurgevechten terwijl we ons naar het dak van het gebouw begaven. Hoogtepunt van het level was een hilarische puzzel waarbij ons politieteam plotseling in tweeën werd gedeeld. Het ene team moest onder tijdsdruk een bom onschadelijk maken, terwijl het andere team cruciale hints moest verzamelen.

Ondanks onze inzet lukte het ons niet om de bom onschadelijk te maken. De tijdsdruk was helaas te hoog om zowel de puzzel te begrijpen als op tijd op te lossen. Gelukkig konden we ternauwernood via de naastgelegen lift ontsnappen naar het dak.

Na ruim een half uur schreeuwend rond te hebben gerend met een VR-bril op ons hoofd, hopend tegen niemand aan te botsten, hadden we het level gehaald. Voor ons stond eindelijk triomfantelijk de kunstschat waar we een leger van criminelen en breinbrekende puzzels voor hebben getrotseerd: een door AI gemaakt schilderij van een hamster met een rood hoedje. Missie geslaagd!

