Elon Musk zet naamsverandering door: officiële Twitter-account heet X

De bedoeling is om snel nieuwe activiteiten te lanceren. Volgens Yaccarino, die pas een maand geleden aan het hoofd kwam van het bedrijf, is X «de toekomst van onbeperkte interactiviteit». Ze noemt onder meer audio, video, een berichtendienst, betalingen en bankieren. Daarmee wordt X «een wereldwijde marktplaats voor ideeën, goederen, diensten en kansen», aldus de topvrouw. «Er is geen grens aan deze verandering. X wordt het platform dat, nou ja, alles kan leveren.» Maar op de website en in de app is het oude logo met de blauwe vogel maandagochtend wel nog steeds te zien.

Geen toeval

De keuze voor X als nieuwe naam is geen toeval. Musk was in het verleden nog mede-oprichter van betalingdienst X.com, die later in PayPal opging. Ook is de letter te vinden in de naam van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX en luistert een van de modellen van zijn autobedrijf Tesla naar de naam Model X. Ook één van zijn kinderen draagt de letter in zijn naam: «X Æ A-12».