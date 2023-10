HUH. Heeft Facebook een nieuw logo?

Het logo van Facebook heeft een andere kleur blauw gekregen «om de merkidentiteit van Facebook te herdefiniëren», klinkt het. «Het was onze bedoeling om een opgefrist ontwerp van het Facebook-logo te creëren dat gedurfder en speelser was. Elk nieuwe verfijning zorgt voor meer harmonie in het hele ontwerp. We hebben dit gedaan door een nieuwe blauwe kernkleur te gebruiken om visueel toegankelijker te zijn en ervoor te zorgen dat er een groter contrast bestaat met de ‘f’.»