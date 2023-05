HUH. Ruiken we binnenkort dan toch wat we zien op tv?

Ondanks het belabberde weer van de afgelopen dagen, loert de zon af en toe al om de hoek. Binnenkort flaneren we weer door de straten in onze zomerkledij, chillen we in het park of nemen we een frisse duik. Laat die vitamine D maar komen! Maar vooraleer je je eraan tegoed doet is het belangrijk om te weten dat er zoiets bestaat als een zonvergiftiging…