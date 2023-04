Lego bouwt eerste fabriek in de Verenigde Staten

«Als we kijken naar het potentieel in de VS, dan hebben we nog een lange weg af leggen», verklaarde de chief operating officer Carsten Rasmussen vanuit de VS aan persagentschap Bloomberg. De populariteit van de kleurrijke bouwblokjes ligt over de oceaan een pak lager dan in Europa. «Aan de oostkust en in het noorden staan we al sterk, maar elders is er nog heel wat potentieel. We denken de volgende jaren te kunnen slagen.»