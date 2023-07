Meer dan de helft van de Tinder-gebruikers heeft een relatie of is getrouwd

Het onderzoek, gepubliceerd in ‘Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking’, voerde een steekproef uit bij 1.387 Tinder-gebruikers. Ze wilden de gebruikerstevredenheid van Tindergebruikers achterhalen, maar stootten op een andere ontdekking: maar liefst 65,3% van de Tinder-gebruikers zou een relatie hebben of is zelfs getrouwd. En laat dat nu net gebruikers ontevreden maken.