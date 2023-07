Musk lijkt afscheid te willen nemen van iconisch vogellogo Twitter

Commotie?

Omdat Musk over het algemeen graag provoceert, is het onduidelijk of hij de verandering daadwerkelijk wil doorvoeren of dat hij gewoon een beetje voor commotie wil zorgen. In april liet hij bijvoorbeeld het logo van Twitter een paar dagen vervangen door het symbool van de cryptomunt Dogecoin. De prijs van de cryptomunt, waar Musk zelf fan van is, ging toen even omhoog.