Ontdek de populairste zoekopdrachten op Google in 2023

Het conflict tussen Israël en Hamas domineerde in 2023 de zoekopdrachten op Google in België. De Belg zocht het afgelopen jaar ook onder meer op Google informatie over de staatsbon, acteur Matthew Perry en de film Oppenheimer.

In 2022 was het nog de oorlog in Oekraïne die de zoekresultaten domineerde. In de categorie nieuws maakte die echter plaats voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ook de recente aanslag in Brussel op 16 oktober, waarbij twee Zweden om het leven kwamen, de Indiase maanmissie Chandrayaan-3 en de lancering van de staatsbon haalden de top 5.

Hulpverlener Olivier Vandecasteele, die in mei werd vrijgelaten na 455 dagen gevangenschap in Iran, is een van de meest opgezochte personen in België dit jaar. Hij staat voor voormalig VRT-radiopresentator Sven Pichal, die verdacht wordt van het bezit en delen van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen, en de Vlaamse acteur Boris Van Severen.

Sport

Bij de sportpersoonlijkheden is de eerste plaats voor Luca Brecel, de Belg die in mei wereldkampioen snooker werd, net voor wielrenster Lotte Kopecky, die wereldkampioen werd wielrennen op de weg. De Engelse voetballer David Beckham, die dit jaar een reeks op Netflix lanceerde, maakt het podium compleet.

De Tour de France, Roland Garros, de Rugby World Cup en het WK voetbal voor vrouwen staan bovenaan wat betreft de meeste zoekopdrachten voor sportevenementen.

Entertainment

De film Oppenheimer, die deze zomer uitkwam, haalt de eerste plaats in de categorie films, series en tv-programma’s. Zijn grootste rivaal deze zomer, Barbie, eindigde op de derde plaats, na het Eurovisiesongfestival 2023. De winnares van die wedstrijd, Loreen uit Zweden, staat bij de meest opgezochte muzikale artiesten in België dit jaar. Internationale sterren Beyoncé en Harry Styles, die tijdens hun respectieve wereldtournees een tussenstop maakten in ons land, komen ook voor in de ranglijst.

Acteur Matthew Perry, bekend van zijn rol als Chandler in de serie Friends, was dit jaar de meest gezochte overledene. Perry overleed onverwacht in oktober van dit jaar.

Tot slot ging een van de meest gestelde vragen aan de zoekmachine over de staatsbons die afgelopen zomer werden gelanceerd.