Rust in vrede, BeReal

BeReal is op zijn retour. Na een zomer vol authentieke, simultane kiekjes, verliest het sociale medium volgens The New York Times gebruikers aan de lopende band. Is ons leven te saai om dagelijks te delen?

Ongeveer een jaar geleden viel Gen Z massaal voor BeReal. Iedere dag kregen ze op een willekeurig moment de melding op hun smartphone dat het tijd was om ‘BeReal’ te zijn. Het bijhorende bliepje was het dwingende signaal om je smartphone boven te halen om een front- en backfoto te nemen met je camera.

De Franse makers achter BeReal ontwikkelden de app in 2019. Drie jaar later begon de app ineens explosief te groeien, met een piek van 15 miljoen dagelijkse gebruikers tijdens de zomer van 2022. BeReal stond aan de top van de iPhone appstore. Andere merken namen tegelijk lustig het concept over: met ‘TikTok Now’ had de videoapp zijn eigen versie, Instagram voegde een optie toe om foto’s te nemen met de front- en backcamera tegelijk.

Authenticiteit

Voor de digital natives was het een verademing om spontane foto’s te kunnen delen met vrienden. Gen Z was gewend aan geënsceneerde vakantiekiekjes, selfies met de juiste filters en gesponsorde influencercontent. Op Instagram en Facebook deelde je wat je wou dat de wereld zag. Op BeReal deelde je jouw meest ongefilterde zelf.

Omdat iedereen tegelijk een foto van zichzelf op het net zette, voelde BeRealen als een collectieve middelvinger aan de nepheid van sociale media. We zagen post-therapieselfies, selfies in bad, kiekjes van mindfulnesskleurboeken, saaie vergaderingen op het werk en luie avonden voor de televisie. In de begindagen van BeReal kregen we een unieke, intieme blik in het leven van de mensen het dichtst bij ons.

Hop on, hop off

Sinds september 2022 zit er evenwel sleet op de formule. Uit data van marktonderzoeker Sensor Tower blijkt dat het aantal dagelijkse gebruikers met 61% daalde. Een andere marktonderzoeker, Apptopia, maakt het nog concreter: in oktober 2022 waren er nog 15 miljoen dagelijkse gebruikers, in maart 2023 nog maar zes miljoen. «Gen Z springt heel snel op een trein, maar springt er nog sneller af», besluit een 17-jarige scholier inThe New York Times.

Maar het is meer dan een kwestie van trends. Het lijkt erop dat die authentieke blik in ons leven – hoe kan het ook anders - een beetje saai is. Hoe graag we het ook zouden willen: ons leven is niet voortdurend entertainend, grappig, boeiend of inspirerend, integendeel. Dan kunnen we ook niet verwachten dat de content op een realtime-app dat wél is. «De eentonigheid van je eigen leven terugzien, is maar voor een beperkte tijd interessant», merktThe New York Times op.

BeFake

Wie nog bij die laatste survivors op BeReal zit, zal het dan ook gemerkt hebben: BeReal maakte stilaan plaats voor BeFake. Vrienden postten drie uur na hun melding doodleuk een foto vanop een concert van Rosalìa. De foto’s van hun werkmailverkeer werden vervangen door plezierige Instaproofbeelden van avondjes uit.

Die vervalste beelden ondermijnen net het unique selling point van BeReal, bevestigt ook professor in marketing Niklas Myhr (Chapman University) aan de Amerikaanse krant. «Door de regels van het platform te breken om interessantere foto’s te maken, dreigt BeReal te veranderen in de platformen waartegen de app zich net verzette», meent Myhr. «BeReal zal zijn gebruikers wegjagen als het overspoeld wordt het soort high production beelden van influencers en adverteerders op Instagram en Facebook.»

Terug naar photodumps?

BeReal beslist zelf om geen gegevens over het aantal gebruikers te delen met het grote publiek. Naar eigen zeggen omdat ze «net zoals hun gebruikers niet willen jagen op roem en bekendheid» en niet afhankelijk willen zijn van «het aantal volgers of downloads.»

Er zijn evenwel geen exacte cijfers nodig om aan te voelen dat onze vrienden afgekickt zijn van BeReal. De collectieve, simultane selfie van weleer is niet meer. En hoe meer BeFakes genomen worden, hoe meer gebruikers het platform verlaten. Die exit lijkt definitief. Voorlopig plaatsen onze vrienden weer leutige photodumps op Instagram, in afwachting van de volgende alternatieve app. Maar BeReal heeft ons wel één onvergetelijke les geleerd: het leven van onze vrienden is net zo saai als het onze. Oef.