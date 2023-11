Sam Altman keert terug als topman bij OpenAI

Ontslag Altman

OpenAI had Altman vorige vrijdag nog ontslagen na onenigheid over de snelheid van ontwikkeling van AI en het vermarkten ervan. Maar de voorbije dagen kwamen geruchten aan de oppervlakte over een terugkeer. Het personeel van het bedrijf was het namelijk niet eens met de gang van zaken en wilde Altman terug als topman, schreven ze in een brief gericht aan het bestuur van OpenAI. Ze dreigden daarnaast te vertrekken als de raad van bestuur niet aftreedt.