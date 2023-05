Slecht nieuws voor ‘Star Wars’-fans: Disney kapt HIERMEE

Vorig jaar opende Disney World ‘Star Wars: Galactic Starcruiser’, een hotel in het thema van één van de beroemdste ruimtesaga’s aller tijden. Het idee, want het beloofde een meeslepende en immersieveervaring te worden in het universum van de populaire franchise. Helaas werd het niet zo’n succes en werd daarom de beslissing genomen om de hoteldeuren te sluiten.