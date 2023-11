Snel even remmen voor een flitspaal? Met deze nieuwe anti-remradar is dat verleden tijd

We kennen het allemaal wel: dat moment waarop je een flitspaal nadert en snel op de rem trapt, hopend dat je net op tijd onder de snelheidslimiet duikt. Maar deze gewoonte zou binnenkort wel eens verleden tijd kunnen zijn. Er wordt namelijk eennieuw type radar uitgerold in sommige landen. Maar hoe zit het met België? Metro legt het uit.

Wanneer je in de verte een flitser ziet, heb je vast ook wel eens snel de rem ingeduwd om je aan de snelheidsbeperkingen te houden. Aan de andere kant zijn er mensen die juist gas geven zodra ze de flitszone voorbij zijn. Maar deze twee praktijken zouden binnenkort wel eens kunnen verdwijnen, wil je geen boete riskeren.

Er is namelijk een nieuwe ‘anti-remradar’ ontwikkeld door experts. Deze radars zijn uitgerust met een camera die overtredende bestuurders kan detecteren. «De anti-remflitstoestellen worden enkele meters voor een vast exemplaar opgesteld en voeren een aparte meting uit om na te gaan of het voertuig in de remmen is gegaan en zo ja, hoe diep», lezen we op gocar.be Dit type radar werd getest en goedgekeurd in Spanje in 2021 en zal binnenkort in het Verenigd Koninkrijk worden uitgerold.

Ook in België?

Maar hoe zit het in België? In ons land en bij onze Franse buren is de anti-remradar nog niet aan de orde. De Franse wegveiligheidsorganisatie legde aan Ouest-France uit: «Er is geen plan om dit type radars in Frankrijk uit te rollen. De nationale radarstrategie werd vastgelegd in 2015 en herzien in 2018. Radars tegen het remmen waren nooit onderdeel van deze plannen.»

Maar als de resultaten van deze radars bemoedigend zijn, zouden de autoriteiten hun standpunt wel eens kunnen heroverwegen. Of deze radar nu wel of niet naar ons grondgebied komt, de technologie van dergelijke systemen is hoe dan ook volop in ontwikkeling. Bestuurders moeten zich realiseren: de verkeersregels moeten gerespecteerd worden, anders wordt het betalen!

Lees ook OEPS. Drugskoerier verwart politiewagen met auto van klant