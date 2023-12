Tesla levert eerste Cybertrucks, met prijskaartje van 55.000 euro

Met de Cybertruck doet Tesla zijn intrede in de lucratieve en competitieve pick-upmarkt in de VS, maar dat wordt niet overal positief onthaald. Een analist suggereerde vorige week dat de autobouwer de truck beter zou annuleren, omdat die zou wegen op de winst en middelen zou afleiden. Musk zelf klaagde dat de productie «waanzinnig moeilijk» zou zijn.

Baseball

De CEO focuste tijdens het leveringsevenement op de merites van de Cybertruck. Hij zei wel dat de rechthoekige vorm van het voertuig, dat afkomstig lijkt uit scififilm ’Blade runner’, nodig was omdat het plaatwerk uit roestvrij staal niet gestampt kan worden. Het zou de persen stukmaken. Door een baseball naar het voorste passagiersraam te gooien, wou Musk aantonen hoe robuust het glas is. De auto haalt 97 kilometer per uur in 2,6 seconden.