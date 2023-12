X-rivaal Threads komt nu toch naar Europa

Meta lanceerde Threads al in juli, maar toen niet voor het Europese publiek. De reden daarvoor is de digitale databeschermingswet die de EU handhaaft. Zo was er bezorgdheid over gegevensoverdracht tussen Threads en Instagram. Tot nu toe hadden enkel gebruikers met een profiel op de foto-app toegang tot Threads. Meta maakt het nu mogelijk om ook zonder profiel berichten te lezen op Threads.