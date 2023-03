Twitter gaat zichtbaarheid van niet-betalende abonnees beperken

Volgens Musk is het alleen opnemen van betalende gebruikers in die lijst «de enige realistische manier» om «de hordes geavanceerde kunstmatige-intelligentiebots» tegen te houden. Sinds hij Twitter in oktober overnam, heeft Musk bots, geautomatiseerde Twitter-accounts, al eerder proberen te beperken of als excuus gebruikt om bepaalde maatregelen te nemen. Dat doet hij doorgaans zonder bewijs te geven dat bots een probleem vormen op Twitter.