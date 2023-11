Wordt jouw Google-account op 1 december verwijderd?

Om een account 'te activeren', hoef je alleen maar eenmaal in te loggen, zonder verdere actie. In feite komt het gewoon erop neer dat je iets doet met je Google-account, zoals een zoekopdracht uitvoeren, een e-mail lezen, YouTube of Drive raadplegen, of zelfs een mobiele app downloaden vanuit dat account. Dat is voor Google voldoende om het als actief te beschouwen. In ieder geval belooft Google meerdere meldingen te sturen voordat het account wordt verwijderd, inclusief naar een hersteladres als dat is opgegeven.