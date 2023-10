Het belangrijkste nieuws van 18 oktober: raketaanval op ziekenhuis in Gaza, X voert abonnement van 1 dollar per jaar in, concertfilm Taylor Swift breekt alle records, Luchthaven Oostende ontruimd na bommelding

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 18 oktober: António Guterres, reageert ontzet op de verwoestende raketaanval op een ziekenhuis in de Gazastrook, X bestrijdt spammers met abonnement van 1 dollar per jaar, Concertfilm Taylor Swift breekt alle records: Groter openingsweekend dan deze kaskraker, Luchthaven Oostende ontruimd na bommelding.

NEWS: Secretaris-generaal VN geschokt door raketaanval op ziekenhuis in Gaza

«Ik ben geschokt door de moord op honderden Palestijnse burgers vandaag bij een aanval op een ziekenhuis in Gaza, wat ik in de krachtigste bewoordingen veroordeel», schreef Guterres op X, vroeger Twitter. «Mijn hart gaat uit naar de families van de slachtoffers. Ziekenhuizen en medisch personeel zijn onderworpen aan de bescherming van het internationaal humanitair recht.» Lees hier verder over de tragedie.

GEEK: X bestrijdt spammers met abonnement van 1 dollar per jaar

X, het vroegere Twitter, gaat nieuwe gebruikers in Nieuw-Zeeland en de Filipijnen 1 dollar per jaar vragen voor de basisfuncties van het platform. Het gaat om een test in de strijd tegen valse accounts, zegt het bedrijf. Ontdek hier meer.

CULTURE: Concertfilm Taylor Swift breekt alle records: Groter openingsweekend dan deze kaskraker!

Taylor Swift houdt ervan om records te breken, en dat heeft ze ook nuweer gedaan. Deze keer met ‘Taylor Swift: The Eras Tour’, de film die zes optredens in het SoFi Stadium in Los Angeles samenvat in een bijna drie uur durende show. De filmheeft het grootste openingsweekend voor een concertfilmooit. Lees hier meer.

NEWS: Luchthaven Oostende ontruimd na bommelding

De luchthaven van Oostende is woensdag ontruimd wegens een bommelding. Dat bevestigt de luchthaven zelf. Volgens stad Oostende ging het om een dreigmail naar verschillende luchthavens. De veiligheidsdiensten onderzoeken uit voorzorg de hele luchthaven. Vluchten worden omgeleid naar Brussels Airport. Blijf hier op de hoogte.