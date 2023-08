Het belangrijkste nieuws van 27 augustus: Russisch onderzoek bevestigt dood Prigozjin, nieuwe regels op 1 september en de beste Europese rooftop bar

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 27 augustus: Russische genetisch onderzoek bevestigt dood van Wagnerbaas Prigozjin en een vrouw vermoordde haar huurbaas om zijn huurinkomsten op te strijken. Daarnaast somden we de belangrijkste nieuwe regelgevingen op die van kracht zijn vanaf 1 september en tippen we de beste rooftop bars van Europa.

NEWS: Russisch onderzoek bevestigt dood van Wagnerbaas Prigozjin

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin is wel degelijk omgekomen bij de crash van een vliegtuig woensdag in Rusland. Dat meldt een Russische onderzoekscommissie zondag na een genetische analyse. «Na moleculaire genetische analyses is vastgesteld dat de identiteit van de tien slachtoffers wier lichamen na de crash zijn gevonden overeenkomt met de passagierslijst van het vliegtuig, waaronder Prigozjin», aldus de commissie in een persbericht. Lees hier verder.

NEWS: Dit verandert er op 1 september: centrale toets, vervanging M-decreet en celstraffen onder 2 jaar uitgevoerd

Op 1 september zijn heel wat nieuwe wetten en regelgevingen van kracht. In het onderwijs zijn er nieuwe maatregelen tegen het lerarentekort en start het nieuwe jaar met de invoering van de centrale toetsen en de vervanger van het veelbesproken M-decreet. Daarnaast moeten inburgeraars vanaf nu een verplichte taaltest afleggen, ondanks een waarschuwing van het Grondwettelijk Hof. En ook de arbeidsmarkt kent enkele nieuwe regels, waaronder een premie voor knelpuntberoepen. Check hier het overzicht van alle veranderingen.

URBAN LIFE: Dit zijn de beste rooftop bars van Europa

Het weer mag dan bij ons op zijn zachtst gezegd ondermaats zijn, in andere delen van Europa is de laatste maand van de zomer wél nog zonnig. Daarom ging reiswebsite Big 7 Travel op zoek naar de beste rootop bars van Europa om je zomer mee af te sluiten. En het beste van al? De nummer-1 is niet eens zo ver weg. Lees hier meer.

WTF: Vrouw aangeklaagd voor moord op huisbaas en innen van huurgeld bij andere huurders

Een Texaanse vrouw die beweerde dat haar vermiste huisbaas uit Houston twee jaar geleden zijn dood in scène had gezet en naar Afrika was gevlucht, is gearresteerd op beschuldiging van moord en diefstal. Ze verborg het lichaam maandenlang onder de trap en toen de politie haar kwam uithoren, vertelde ze dat de resten afkomstig waren van een dode hond, zo wijzen rechtbankdocumenten uit. Lees hier het bizarre verhaal van Pamela Ann Merritt.