Het belangrijkste nieuws van 27 oktober: #GoodbyeMetro: Een laatste kus, Musk wil strijd aanbinden met YouTube en LinkedIn, Xavier Taveirne stopt als nieuwsanker

NEWS: #GoodbyeMetro: Een laatste kus

Jullie Kiss & Ride-berichtjes hebben ons nooit teleurgesteld, en ook nu bij ons afscheid zijn we geraakt door jullie mooie woorden. Hier slechts een kleine greep uit onze inbox. Lees hier de beste afscheidsberichtjes in de laatste Kiss&Ride.

GEEK: Musk wil strijd aanbinden met YouTube en LinkedIn

SHOWBIZZ: Xavier Taveirne stopt als nieuwsanker en vervangt Sven Pichal als consumentenexpert VRT

SELFCARE: Welke impact heeft voeding op je nachtrust?

Een goede nachtrust is belangrijk om een functionerend mens te zijn. En toch lukt het vaak niet om in slaap te vallen of te blijven. Van meditatie, yoga en slaaphygiëne weten we dat ze helpen. Maar nog te vaak negeren we onze darmen. Een evenwichtige darmflora is nochtans cruciaal voor zoete dromen. Lees hier meer.