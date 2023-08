Het belangrijkste nieuws van 31 augustus: Staatsbon flirt met kaap van 20 miljard euro aan inschrijvingen, grote nieuwigheid op til bij Delhaize & droogte legt 113 miljoen jaar oude afdrukken van dinosaurussen bloot

Metro zet elke dag het belangrijkste nieuws op een rijtje. Dit moet je weten over 31 augustus: Er werd al voor 19.553.949.000 euro ingeschreven op de nieuwe staatsbon van één jaar die door de Belgische overheid uitgegeven wordt. Delhaize gaat een nieuw e-commerce leveringscentrum bouwen in Vorst, in de Brusselse regio, in samenwerking met vastgoedbedrijf Montea en de droogte heeft in de Amerikaanse staat Texas opnieuw prehistorische voetafdrukken van dinosaurussen blootgelegd in een opgedroogde rivierbedding.