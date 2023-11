Het belangrijkste nieuws van 5 november: Belgen geëvacueerd uit Gaza, Elon Musk stelt ‘Grok’ voor en gijzeling in Hamburg afgelopen

NEWS. Twintigtal Belgen geëvacueerd uit Gaza

De eerste groep van een twintigtal Belgen die donderdag de Gazastrook heeft kunnen verlaten, is zaterdag met een vliegtuig vanuit het Egyptische Caïro op de luchthaven van het Nederlandse Eindhoven geland en is van daar met de bus getransporteerd naar Brussel. Dat bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR), die zaterdagavond in Brussel aanwezig was om de landgenoten te verwelkomen. Lees hier verder.

GEEK. Elon Musk stelt eigen AI-technologie voor: ‘Grok’

NEWS. Minder overnachtingen aan zee tijdens herfstvakantie door wisselvallig weer

De kust blikt terug op een wisselvallige herfstvakantie. Provinciebedrijf Westtoer noteerde ongeveer 1,1 miljoen toeristische overnachtingen. Dat is 12 procent minder dan in de zonnige herfstvakantie van vorig jaar. Lees hier verder.

NEWS. Gijzeling in Hamburg afgelopen: kind lijkt ongedeerd, man opgepakt

De gijzeling op de luchthaven van Hamburg is na meer dan 18 uur beëindigd. De gewapende man die zaterdagavond met zijn wagen door de barrières van het luchthaventerrein was gereden en zijn wagen onder een vliegtuig had geparkeerd, is zondag kort na de middag opgepakt. Zijn vierjarige dochter die in de auto zat lijkt ongedeerd, aldus de politie. Lees hier verder.