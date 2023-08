Uitverkochte Dodentocht kijkt uit naar eindelijk nog eens volledige editie

Op een enkele bui na zou het vrijdagavond en zaterdag - de 13.000 deelnemers krijgen 24 uur om te finishen - ideaal wandelweer moeten zijn. «We kijken ernaar uit om voor het eerst sinds 2019 nog eens een normale editie te hebben», zegt woordvoerster Ilse Robyn. «Er zijn zoals steeds wel wat mensen die afzeggen, vooral door blessures omdat ze ’overtraind’ zijn, maar het valt heel goed mee. We bieden ook een ticketswapmogelijkheid als je iemand vindt die je ticket wil overnemen, en op sociale media zien we heel wat mensen die nog een ticket zoeken, dus we zullen toch heel dicht bij de theoretische 13.000 wandelaars zitten.»