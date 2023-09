Fifty Sessions ontwaakt uit zomerslaap

De 32-jarige stewardess Jolien is recent in het huwelijksbootje gestapt met de 32-jarige Brecht, dankzij ‘Blind Getrouwd’. Nadat haar relatie van zes jaar op de klippen liep, en het online daten niets voor haar bleek, besloot ze om haar liefdesleven over te geven aan het expertenpanel van Blind Getrouwd. En die match is op het eerste zicht een succes: «Mijn enige no-go was een man zonder kinderwens en eentje dat misschien oppervlakkerig is: ik wilde zeker geen man die kleiner is dan ik», getuigt ze in een interview met Flair.