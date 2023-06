3D-animaties tonen hoe Titan implodeerde (video)

Vorige week werd duidelijk dat er geen hulp meer kon baten voor de inzittenden van de vermiste Titan nadat er brokstukken waren aangetroffen. «Die brokstukken komen overeen met een catastrofale implosie», zei vice-admiraal John Mauger, die de zoektocht leidde, hier eerder over. Het is nog onduidelijk wanneer de duikboot exact geïmplodeerd is, klonk het verder.