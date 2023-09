Aardbeving Marokko - Brussels inzamelpunt voor hulp aan Marokko in Anderlecht geopend

Dinsdagochtend is aan het kanaal in Anderlecht een groot depot opengegaan waar goederen voor Marokko binnengebracht kunnen worden. Het is een initiatief van zes Brusselse gemeenten waar zich nog twee aan toegevoegd hebben. De gemeenten werken samen met het Rode Kruis en met Defensie om tenten, lampen, hygiënische middelen zo snel mogelijk ter plaatse in het rampgebied te krijgen.

Het kwam rustig op gang dinsdagmorgen. Van een overrompeling is er geen sprake. Sporadisch komt er een auto aangereden, volgeladen met matrassen, dekens, ... Eén iemand bracht maar liefst 400 hoofdlampen binnen. Meer dan tien vrijwilligers staan klaar om de goederen te ontvangen en de schenkers te bedanken.

Overleven in buitenlucht

Waar er het meest nood aan is zijn basismiddelen om in de buitenlucht te overleven: dekens, matrassen, tenten. Ook lampen zijn zeer welkom, aangezien er in de getroffen regio geen elektriciteit is. Verder wordt er opgeroepen om toiletartikelen zoals zeep en shampoo binnen te brengen. Voedsel wordt niet aanvaard. Kleren, deodorant, gaan ook niet richting Marokko, maar als de schenkers het willen, worden die weggegeven aan Brusselse verenigingen.

Zes gemeenten namen het initiatief voor de inrichting van deze gezamenlijke opslagplaats: Brussel-stad, Anderlecht, Molenbeek, Evere, Sint-Gillis en Koekelberg. Sint-Agatha-Berchem en Sint-Pieters-Woluwe sprongen dinsdag nog mee op de kar.

Ook in Etterbeek

Ook de gemeente Etterbeek ondersteunt. Het roept zijn burgers op om de goederen in Etterbeek zelf binnen te brengen, in een depot (Kazernelaan 31) dat van maandag tot vrijdag open is van 17u tot 19u. Wat daar verzameld wordt, wordt overgebracht naar Anderlecht.

Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, kondigt aan dat het inzamelpunt in zijn gemeente, gelegen aan de Vaartdijk, elke dag open zal zijn van 10u tot 19u. Hoeveel dagen of weken mensen goederen naar Anderlecht kunnen brengen, is nog niet beslist.

Defensie brengt de hulp met een vliegtuig van Melsbroek naar het rampgebied.