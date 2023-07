Bali voert toeristentaks in om «kwaliteitstoeristen» te lokken

De opbrengst van de toeristentaks zal gaan naar milieu- en erfgoedbescherming op het eiland, dat bekend is om zijn hindoetempels, stranden en rijstterrassen. De buitenlandse toeristen zullen de 10 dollar moeten betalen bij aankomst op Bali, en ze zullen een ontvangstbewijs en een sticker krijgen. Die moeten ze bijhouden tot ze weer vertrekken.

«Kwaliteitstoerisme»

Bali heeft een bevolking van zowat 4,2 miljoen mensen, maar het ontving in 2019 (voor corona) meer dan 6,2 miljoen toeristen. «Het beleid zal naar verwachting het bewustzijn van buitenlandse toeristen vergroten voor de bescherming van het milieu en de cultuur van Bali», aldus Putu Astawa, het hoofd van de toeristische dienst van het eiland.

De lokale autoriteiten kondigden eerder aan dat ze van Bali een bestemming willen maken voor «kwaliteitstoeristen» die respect hebben voor de lokale cultuur en omgeving. Dat was een reactie op een reeks schandalen met buitenlandse bezoekers, zoals twee Russische bloggers die zich ontkleedden in heilige sites en een Duitse vrouw die naakt een ceremonie in een tempel verstoorde.