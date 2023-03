Beelden opgedoken van schutter die school in Nashville binnendringt (video)

Bij een schietpartij in een school in de Amerikaanse stad Nashville zijn zes mensen - drie kinderen en drie volwassenen - gedood. De schutter, Audrey Hale (28), werd door de politie doodgeschoten. Op camerabeelden is te zien hoe de vrouw met verschillende wapens de school binnendringt. Het gaat om de christelijke privéschool The Convent School in Nashville, in de staat Tennessee.