Bizar! Chinese boeren moeten groenten laten wegrotten

In grote Chinese landbouwregio’s, zoals Shandong of Binnen-Mongolië, blijven groenten verplicht op de velden liggen of worden ze door boerenvernietigd.

China kampt al langere tijd met een haperende economie. Restaurants en supermarkten kopen minder groenten in, aangezien steeds meer Chinezen besparen op hun uitgaven. Er is bovendien veel aanbod van groenten op de interne markt, waardoor de prijzen van producten dalen. Echter leiden de lage prijzen niet tot meer vraag, waardoor veel boeren met een overschot aan groenten blijvenzitten.

Strike covidmaatregelen

Ook vorig jaar moesten boeren in China een deel van hun oogsten vernietigen, destijds als gevolg van de strikte covidmaatregelen. Vrachtwagens en handelaars raakten toen moeilijk in de dorpen door quaratainemaatregelen.