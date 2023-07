Bosbranden Griekenland: «Meeste mensen verkiezen te blijven»

Door de bosbranden en evacuaties op Rhodos afgelopen weekend, moest TUI voor zowat 70 vakantiegangers op zoek naar een oplossing. «Er zijn maar enkele mensen die hebben aangegeven dat ze wilden terugkeren, de meeste mensen verkiezen te blijven, ook al om de kans te krijgen om hun spullen uit de geëvacueerde hotels op te halen», legt Demeyere uit. Voor iedereen is er intussen een andere accommodatie op het eiland gevonden. Een aantal toeristen heeft ook zelf een oplossing gevonden.

Intussen is er ook op andere Griekse eilanden zoals Corfu en Evia sprake van bosbranden en evacuaties. Wat Corfu betreft, is het volgens Demeyere nog wachten op meer informatie. «We hebben in de regio één hotel met een tiental reizigers. We zijn dat aan het bekijken», aldus Demeyere.

Aangepast reisadvies

De federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Griekenland aangepast naar aanleiding van de bosbranden en de hittegolf in het land. Buitenlandse Zaken verwijst naar de bosbranden op Rhodos en Corfu en adviseert reizigers onder meer om «de instructies van de lokale autoriteiten nauwkeurig op te volgen» en rekening te houden met mogelijke nieuwe branden door de aanhoudende hitte. Daarnaast krijgen reizigers naar Rhodos en Corfu ook de raad om voor het vertrek contact op te nemen met hun reisorganisatie.

Zondag besliste de FOD Buitenlandse Zaken al om zijn aanwezigheid in Griekenland te versterken om op die manier «bijstand te verlenen aan de Belgen die aanwezig zijn in de door de bosbranden getroffen gebieden op het eiland Rhodos». Een medewerker van de FOD is zondagnamiddag naar Rhodos vertrokken.

In de consulaire registers van de Belgische ambassade in Athene zijn er 132 Belgen ingeschreven die op Rhodos wonen. Daarnaast hadden zondag zeventig Belgen zich gemeld via het platform Travellers Online. Verder had een twintigtal Belgische gezinnen zich gemeld via het noodnummer van de ambassade (+30 694 523 50 55) of de permanente wachtdienst van de FOD Buitenlandse Zaken hier in Brussel (+32 2 501 8 1 11).

Over de Belgen op Corfu is het voorlopig wachten op meer informatie. Het aangepaste reisadvies voor Griekenland is terug te vinden op de website.