«Code rood» Scheve toren in Bologna dreigt om te vallen, waarschuwen experts

De vierde aflevering van Bake Off Vlaanderen staat volledig in het teken van de liefde. En daarvoor heeft Wim Opbrouck twee smoorverliefde en ietwat ondeugende gasten uitgenodigd. Willy Naessens en zijn Marie-Jeanne zijn te gast in de baktent en proeven mee van de met liefde gemaakte baksels. De bakkers maken liefdestips uit taart en tonen Willy en Marie-Jeanne hoe ze hun relatie ook de komende jaren spannend kunnen houden. Een greep uit het aanbod: nieuwe borsten voor Marie-Jeanne, een zwembad in vaginavorm en een groot bed met daarin een schaars geklede Willy.