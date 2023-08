Dan toch geen kooigevecht tussen Zuckerberg en Musk in Italië? «Hij is niet serieus»

Slecht enkele dagen nadat Elon Musk onthulde dat hij wou vechten met Zuckerberg «op een epische locatie in Italië», lijkt die laatste de stekker uit het plan te trekken. In een bericht op zijn nieuwe sociale medium Threads zegt Mark Zuckerberg dat de Tesla-baas «niet serieus is»: «Het is tijd om verder te gaan.»

Het kooigevecht tussen de twee grootste gezichten van de tech-wereld lijkt er dan toch niet te komen. In juni daagde Tesla-baas Elon Musk Mark Zuckerberg uit voor een «kooigevecht». Daarop stuurde Zuckerbreg, die verschillende gevechtskunsten onder de knie heeft, dat Musk hem de locatie mocht sturen. Twee maanden later meent de Meta-baas dat Musk het gevecht helemaal niet serieus neemt.

«Oefenmatch in de achtertuin»

«Het is tijd om verder te gaan», klonk het zondagavond op Threads bij de baas van Instagram, Facebook en WhatsApp. «Ik denk we het er allemaal over eens kunnen zijn dat Elon niet serieus is.»

«Ik had een exacte datum naar voren geschoven en ik stuurde een voorstel om er een echte competitie van te maken waarbij de opbrengst naar het goede doel gaat. Maar Elon kan de datum niet bevestigen, zegt dat hij geopereerd moet worden en vraagt nu zelfs om een oefenmatch in mijn achtertuin.»

«Als Elon ooit serieus is over een echte datum en een officieel event, weet hij me te vinden», sluit Zuckerberg af. «Anders is het tijd om verder te gaan. Ik ga me nu weer focussen op gevechten met mensen die de sport wel serieus nemen.»

Gevecht om Threads

Vrijdag had Musk nog geopperd dat het gevecht in Italië kon plaatsvinden. Hij beweerde dat hij gesproken had met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, die hem toestemming zou gegeven hebben. Musk had een «epische locatie» in gedachten.

Het zit er bovenarms op bij de twee tech-gezichten sinds Zuckerberg Threads lanceerde, een nieuw sociaal medium dat lijkt op Twitter, het platform van Musk. Twitter dreigde vlak na de lancering van het nieuwe platform al met een rechtszaak tegen Meta, vanwege het «misbruik van intellectueel eigendom.»

