Deze ex-voetbalster gaat voor tweede termijn als president van Liberia

In het West-Afrikaanse Liberia is George Weah, in de jaren 90 voetbalster bij onder meer PSG en AC Milan, dinsdag kandidaat om zichzelf op te volgen als president. Zijn voornaamste tegenstander is Joseph Boakai, die in 2017 in de tweede ronde nog het onderspit moest delven tegen Weah. Welke richting het dinsdag uitgaat, is enkele dagen voor de stembusgang nog onduidelijk.