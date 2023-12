Deze Vlaamse politicus werkte voor Chinese spionnen: «Compleet onaanvaardbaar»

Frank Creyelman (Vlaams Belang) is door Chinese spionnen meer dan drie jaar lang gebruikt als informant in een poging het beleid te beïnvloeden in het voordeel van Peking. Dat schrijven de Financial Times, Le Monde en Der Spiegel op basis van gelekte sms- en chatberichten. Intussen heeft Vlaams Belang hem uit de partij gezet.

Volgens de berichten zette Daniel Woo, een medewerker van het spionageagentschap van het Chinese ministerie van Staatsveiligheid, voormalig Vlaams parlementslid en senator voor Vlaams Belang Frank Creyelman onder druk om discussies in Europa te beïnvloeden over Chinese kwesties, gaande van het hardhandige optreden van China in Hongkong tot de vervolging van de Oeigoeren in Xinjang.

Belga / J. Roosens

Dossier over Charles Michel

Volgens Le Monde kreeg Creyelman op 3 juli 2019 een eerste bericht met de vraag van Woo om «een rapport op te stellen over Charles Michel, over zijn politieke meningen, zijn persoonlijkheid, zijn hobby’s en zijn mening over ons land (China, nvdr.)». De dag nadien werd Michel verkozen tot voorzitter van de Europese Raad.

Drie dagen later krijgt Creyelman een herinnering. In zijn eerste antwoord zegt Creyelman enkel dat Michel zijn nieuwe functie had «gekocht» via politieke manoeuvres. Volgens Creyelman zou Michel ook banden hebben met «internationalisten die dicht bij George Soros staan», een Amerikaanse miljardair van Hongaarse afkomst die vaak het doelwit is van extreem-rechts. «Hij houdt van geld, maar is geen vriend van China of Rusland», aldus nog Creyelman.

Toen Duits bondskanselier Olaf Scholz eind 2022 op het punt stond om China te bezoeken, vroeg Woo aan Creyelman om twee rechtse leden van het Europees Parlement ervan te overtuigen om publiekelijk te zeggen dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de Europese energiezekerheid ondermijnden. «Ons doel is de Amerikaans-Europese relaties te verdelen», aldus Woo in een bericht aan Creyelman.

Uit een uitwisseling in 2021 blijkt dat Woo ook aan Creyelman vertelde dat hij de opdracht had gekregen om «Adrian Zenz aan te vallen», een onderzoeker die hielp onthullen hoe China honderdduizenden Oeigoeren vasthield in Xinjiang.

Coronapandemie

Woo vroeg Creyelman ook om te helpen om een conferentie over Taiwan te verstoren. Het duo besprak ook het betalen van een tussenpersoon om een katholieke kardinaal te beïnvloeden om die te laten waarschuwen voor het politiseren van de COVID-pandemie op het moment dat China onder druk kwam te staan omdat het virus uit het Chinese Wuhan kwam.

Het gelekte berichtenverkeer tussen Woo en Creyelman gaat over de periode van 2019 tot eind 2022. De berichten werden verkregen door een westerse veiligheidsbron in een gezamenlijk onderzoek van de Financial Times, Le Monde en Der Spiegel. Creyelman zelf reageerde volgens de betrokken media zelf niet op pogingen om hem te bereiken voor commentaar.

Eén ontmoeting

Het is onduidelijk hoe het contact tussen Woo en Creyelman is ontstaan. De contacten lijken enkel op afstand te zijn onderhouden, met de uitzondering van een reis naar Sanya, een badplaats op het Chinese eiland Hainan in 2019 waarbij er een ontmoeting was.

Volgens de media toont het berichtenverkeer hoe de Chinese inlichtingendiensten proberen om politieke discussies over de hele wereld in het voordeel van Peking te manipuleren, een bezorgdheid die al vaker gesignaleerd is door de westerse veiligheidsdiensten.

Uit partij gezet

Frank Creyelman (62) is ere-Vlaams parlementslid en fractievoorzitter van de Vlaams Belang-fractie in Mechelen. Creyelman, die zowel in het Vlaams Parlement als in de Senaat zetelde, liet eerder dit jaar al verstaan dat hij volgend jaar afscheid neemt van de politiek, maar dat afscheid komt er dus nu al. Het partijbestuur van Vlaams Belang heeft immers beslist om Creyelman «per direct» uit de partij te zetten. Dat meldt partijvoorzitter Tom Van Grieken op X, het vroegere Twitter. «Zijn gedrag is compleet onaanvaardbaar. Zijn handelingen gaan in tegen het doel en het wezen, zelfs de naam van onze partij», stelt Van Grieken. «De enige loyauteit voor nationalisten kan enkel de eigen natie zijn», reageert Van Grieken nog op X.

Creyelman staat ook al langer bekend om zijn sympathieën voor het regime in Rusland. Hij werd al meerdere keren in Moskou uitgenodigd en was waarnemer bij het controversiële referendum dat het Kremlin na de annexatie van de Krim organiseerde. Partijvoorzitter Tom Van Grieken liet zich eerder al kritisch uit over Creyelman en andere partijgenoten die nog steeds dwepen met Poetin. Hij riep hen op «de eer aan zichzelf te houden».

