Een toilet per 160 mensen die onderdak vinden in VN-gebouw

Het aantal mensen op de vlucht in de Gazastrook overrompelt de organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten (UNRWA). In de gebouwen van UNRWA in de landstrook hebben alles samen zowat 725.000 mensen onderdak gevonden, van wie 557.000 in het zuiden van het gebied.