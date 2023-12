Elf bergbeklimmers omgekomen bij vulkaanuitbarsting in Indonesië

Eerder was een groep van een vijftigtal mensen uit de bergen naar beneden gekomen. «Sommigen van hen hadden brandwonden en zijn naar het ziekenhuis overgebracht», zei Rudy Rinaldi, directeur van het rampenbestrijdingsagentschap in West-Sumatra. «Zij die gewond raakten, zijn dicht bij de krater gekomen.»

Bij de uitbarsting werd as tot drie kilometer de lucht in gestuwd. Tientallen wandelaars die zich in de buurt van de vulkaan bevinden, moesten worden geëvacueerd.Door de uitbarsting mogen bewoners en toeristen niet meer binnen de drie kilometer van de krater komen, aldus de lokale autoriteiten.