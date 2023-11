Eric Trump getuigt voor de rechter in fraudezaak tegen vader Donald

Eric Trump, de zoon van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, is voor de rechter in New York verschenen in de fraudezaaktegen zijn vader. Hij verklaarde eerst niets af te weten van de financiën van zijn vader, maar moest die verklaring later bijsturen.

In de civiele procedure worden de boetes vastgesteld die Trump en zijn familiebedrijf The Trump Organization moeten betalen wegens de misleiding van banken en verzekeraars. Een rechter in New York oordeelde eerder al dat de oud-president op papier de waarde van zijn bezittingen en hoogte van zijn vermogen sterk overdreef, waardoor zijn bedrijf en hijzelf gunstige belastingstarieven kregen, lage verzekeringspremies en leningen tegen gunstige voorwaarden.

«Ik wist nergens van»

Eric Trump moest donderdag in de zaak getuigen. Volgens de openbare aanklager van New York was de tweede van Trumps drie zonen verantwoordelijk voor het toezicht op «alle aspecten rond management en beheer» binnen de Trump Organization en was hij om die reden op de hoogte van de overdreven waarderingen van de bezittingen van de holding. Eric Trump ontkende donderdag voor de rechter echter ooit betrokken te zijn geweest in zakendeals waarbij de waarde van zijn vaders imperium werd opgepompt. «Ik ben niet op de hoogte van de verklaringen met betrekking tot de financiële toestand», getuigde hij. «Ik wist nergens van tot deze zaak van de grond kwam.»

De zoon van Trump moest die verklaring echter al snel weer bijsturen toen het openbaar ministerie e-mails bovenhaalde die aantonen dat een toenmalige medewerker Eric Trump op de hoogte had gebracht van de waardering van Seven Springs, een landgoed in Westchester waar hij een tijdlang woonde met zijn echtgenote.

Trump ontkende de echtheid van die correspondentie niet. «We zijn een grote organisatie, een gigantische vastgoedorganisatie», zei hij. «Ja, ik ben er vrij zeker van dat we financiële overzichten hebben. Absoluut», klonk het enigszins sarcastisch. Hij gaf aan dat hij niet wist waarvoor de waardering van Seven Springs werd gebruikt.

Ivanka nog aan de beurt

Eerder verscheen Trumps oudste zoon Donald Junior al voor de rechter in de zaak. Hij beschuldigde de boekhouders van de Trump Organization ervan fouten te hebben gemaakt. Later moet ook nog Trumps dochter Ivanka plaatsnemen op de getuigenbank.

De aanklager in New York eist dat Trump een boete krijgt van zowat 250 miljoen dollar (236 miljoen euro). Het proces duurt mogelijk tot 22 december.