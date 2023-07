Geraamte Notre-Dame van Parijs deels hersteld (video)

In april werd nog een nieuwe toren, die identitiek moest zijn aan het origineel exemplaar, geplaatst. Nu breekt een volgende belangrijke fase aan in de reconstructie van de kathedraal, die op 15 april 2019 deels verwoest werd door een grote brand. Die moet Parijzenaars toestaan om het «vertrouwde silhouet van hun kathedraal aan het einde van het jaar» opnieuw te zien, aldus generaal Jean-Louis Georgelin, die verantwoordelijk is voor de restauratie. «Stap voor stap, kalm en sereen, gaan we richting de heropening.»