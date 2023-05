Hele volk zal worden opgeroepen om trouw te zweren aan Charles tijdens kroning

Het kantoor van de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, die de ceremonie in goede banen zal leiden, liet zaterdag weten dat de normale eed van trouw, die voorbehouden was voor de Britse adel, geschrapt zou worden. In de plaats komt er een «eerbetoon van het volk».

Kritiek

Daarnaast zullen voor het eerst ook vrouwelijke bisschoppen aan de ceremonie deelnemen, net als vertegenwoordigers van niet-christelijke geloven. De koning zal ook hardop een gebed opzeggen, terwijl koningin-gemalin Camilla in het openbaar zal worden gezalfd. Nog een nieuwigheid is dat de teksten zullen worden voorgelezen in alle talen van het Verenigd Koninkrijk en dus ook in het Welsh, Schots Gaelic en Iers Gaelic.