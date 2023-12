Horror in Rusland: 14-jarig meisje schiet klasgenootje dood

Steeds meer schietpartijen in Rusland

Dodelijke schietpartijen, vooral op scholen, lijken de afgelopen jaren steeds vaker voor te komen in Rusland. Dit fenomeen heeft zelfs president Vladimir Poetin gealarmeerd, die het ziet als een geïmporteerd verschijnsel uit de Verenigde Staten en een ongewenst gevolg van globalisering. Dit heeft hem ertoe aangezet de wapenwetgeving aan te scherpen. In september 2022 maakte een schietpartij in Izjevsk, in het centrum van Rusland, 18 doden. En in 2021 doodde een 21-jarige aanvaller negen mensen in een school in Kazan, Tatarstan.