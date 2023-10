Huisbaas in Chicago steekt 6-jarige Palestijnse jongen dood: «Afschuwelijke daad van haat»

De verdachte gaf geen details gegeven over zijn betrokkenheid bij de «gruwelijke aanval», zei de politie. «Onderzoekers konden vaststellen dat beide slachtoffers van deze brute aanval het doelwit waren van de verdachte omdat ze moslim zijn en vanwege het conflict in het Midden-Oosten tussen Hamas en de Israëli’s.» De politie gaf geen verdere details over hoe ze tot die conclusie zijn gekomen.

Huisbaas

Ahmed Rehab van de moslimorganisatie Raad voor Amerikaans-Islamitische Betrekkingen in Chicago zei dat de verdachte de huisbaas van de twee slachtoffers was en op de deur van de flat klopte. De moeder deed vervolgens open, zei hij.

Biden veroordeelt moord

Biden heeft de moord veroordeeld. Hij sprak zijn afkeuring uit over een «afschuwelijke daad van haat»: «Deze afschuwelijke daad van haat hoort niet thuis in Amerika en druist in tegen onze fundamentele waarden: de vrijheid om zonder angst te bidden, de vrijheid om te geloven en de vrijheid om te zijn», zei Biden in een verklaring waarin hij zijn medeleven betuigde aan de familie. Hij wenste de moeder van de jongen, die ernstig gewond raakte bij de aanval, beterschap.