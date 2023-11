Internationaal Energieagentschap wil meer inspanningen om energie-efficiëntie te verhogen

Om de energiesector tegen 2050 uitstootvrij te maken, moet de vooruitgang in energie-efficiëntie veel sneller gaan. Een jaarlijkse toename van meer dan 4 procent tussen nu en 2030 is nodig, zegt het Energieagentschap.

Uit het rapport blijkt echter dat die efficiëntiegroei in 2023 globaal blijft steken op 1,3 procent. De Europese Unie zou wel op 5 procent uitkomen, de Verenigde Staten op 4 procent. Een hogere energie-efficiëntie is cruciaal om de klimaatopwarming binnen de doelstelling van 1,5 graden te houden, zegt IEA-directeur Fatih Birol. Wereldleiders legden die doelstelling in 2015 vast in Parijs.