Israël: «Leger viel voorbije 24 uur 600 terreurdoelen aan»

Bij hun operatie in de Gazastrook zijn de grondtroepen van het Israëlische leger er naar eigen zeggen in geslaagd om zondagnacht tientallen terroristen te doden. Die hadden zich gebarricadeerd in gebouwen en tunnels en probeerden de Israëlische soldaten aan te vallen, zo luidt het maandag in een bericht op Telegram. Intussen zijn Israëlische tanks een buitenwijk van Gaza-stad binnengevallen.