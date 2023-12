Israëlische media delen schokkende beelden van Palestijnse gevangenen in ondergoed, maar «niet allemaal Hamasstrijders» (video)

De Israëlische krant Haaretz meldt dat het gaat om Hamasstrijders die zich in het noorden van de Gazastrook hebben overgegeven. Het zou gaan om de grootste groep sinds het begin van de oorlog. Om hoeveel personen het precies gaat, is niet duidelijk.

Maar het lijkt niet zeker of de gevangenen iets met Hamas te maken hebben. Palestijnen en verschillende organisaties zeggen personen te herkennen die geen banden hebben met de militante groepering. Zo zouden getuigen, journalisten en naasten van journalist Diaa Al-Kahlout hem hebben erkend op de beelden. Al-Kahlout is correspondent voor The New Arab. Het medium bevestigt op berichtendienst X, voorheen Twitter, dat «de Israëlische bezetter tientallen Gazanen heeft gearresteerd», onder wie dus ook de correspondent.