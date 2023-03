Kledingketen Scotch & Soda maakt doorstart in «geselecteerde markten»

Scotch & Soda zal na de overname in «geselecteerde markten» actief blijven, waaronder Nederland. Maar in welke landen de keten nog aanwezig zal blijven, zal Bluestart pas na afronding van de overname beslissen. Dan zal ook pas duidelijk worden hoeveel banen er zullen verdwijnen en waar.

2.000 werknemers

Scotch & Soda is een Amsterdams merk. In Nederland telt de onderneming ongeveer dertig zaken en 800 medewerkers, wereldwijd gaat het om ongeveer 260 winkels en zo’n 2.000 werknemers. Daarnaast wordt de kleding van het merk in zowat 7.000 winkels wereldwijd verkocht. Volgens de website telt Scotch & Soda ongeveer 25 winkels in België.