Leraar gedood bij mesaanval in school Noord-Frankrijk: 20-jarige verdachte opgepakt

Een man die gewapend was met een mes heeft vrijdag een leraar gedood en twee mensen zwaar verwond op een school in Arras, in het noorden van Frankrijk. Dat meldt de Franse politie. Volgens de politie heeft de man «Allahu Akbar» geroepen.

De aanval vond rond 11 uur plaats op de school Gambetta-Carnot, zo schreef de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op X, het vroegere Twitter. De minister bevestigde dat de dader inmiddels werd opgepakt. Ook de broer van de vermoedelijke dader is volgens de politie opgepakt. De aangehouden verdachte is volgens de politie een Tsjetsjeen die door de veiligheidsdiensten in de gaten werd gehouden.

Er zouden volgens een politiebron geen leerlingen gewond zijn geraakt. De twee gewonden zouden een veiligheidsagent en een andere leerkracht zijn. De leerlingen zitten volgens de regionale krant La Voix du Nord nog vast in de schoolgebouwen. De politie is ter plaatse. Op videobeelden is te zien hoe omstaanders de dader proberen tegen te houden.

«Verschrikkelijke gebeurtenis»

De Franse president Emmanuel Macron gaat samen met de minister van Onderwijs Gabriel Attal een bezoek brengen aan Arras. Na de «verschrikkelijke gebeurtenissen» hebben de Franse parlementsleden uit medeleven met de onderwijsgemeenschap hun werkzaamheden opgeschort.

Samuel Paty

De feiten vinden bijna drie jaar na de moord op leraar Samuel Paty plaats. Hij had een tiental dagen voor zijn dood spotprenten van de profeet Mohammed getoond in een les over vrijheid van meningsuiting. De 18-jarige dader, een vluchteling van Tsjetsjeense origine, werd gedood door de politie.