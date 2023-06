Mathematicus die uitgroeide tot meest beruchte bommenlegger van VS in cel gestorven

Ted Kaczynski, bijgenaamd de ‘Unabomber’ die tussen 1978 en 1995 aanslagen met bombrieven pleegde in de VS, is op 81-jarige leeftijd dood in zijn cel aangetroffen, zo hebben Amerikaanse media gemeld.

Kaczynski, die aan Harvard afgestudeerd was, stuurde vanaf 1978 gedurende achttien jaar zestien bommen in postpakketten naar verscheidene mensen en bedrijven, waardoor drie mensen gedood werden en 23 anderen gewond raakten. Na een lange speurtocht werd hij in 1996 gearresteerd en in 1998 tot levenslang veroordeeld. Vogens de New York Times, die het Federal Bureau of Prisons aanhaalt, werd hij zaterdagochtend vroeg bewusteloos in zijn cel aangetroffen en is de doodsoorzaak nog niet bekend.

De briljante mathematicus, die naderhand een kluizenaarsbestaan leidde, begon een kruistocht tegen vooruitgang en technologie. Hij knutselde bommen ineen in een berghut in de staat Montana zonder leidingwater of elektriciteit. Zijn eerste doelwitten waren academici en luchtvaartmaatschappijen, wat hem de bijnaam ‘Unabomber’ opleverde, een afkorting van ‘University and Airline Bomber’.

Anders Breivik kopieerde zijn manifest

In januari 1998, bij de start van zijn proces, trachtte Kaczynski zichzelf van het leven te beroven in zijn cel. In een korte verklaring zei Kaczynski geen schuld of berouw te voelen over zijn campagne. Hij noemde de zaak tegen hem «duidelijk politiek'». Hij vroeg «het oordeel over mij en de Unabomber-zaak op te schorten tot alle feiten beschikbaar zijn».

De jongere broer van de Unabomber, die de politie naar Ted Kaczynski leidde, kreeg een beloning van één miljoen dollar. Washington had de som uitgeloofd voor informatie die tot de arrestatie van de meestgezochte misdadiger zou leiden. Autoriteiten prezen David Kaczynski als een «echte Amerikaanse held» nadat hij de politie op verdachte notities van zijn oudere broer had gewezen. David, een 47-jarige welzijnswerker, liet weten dat hij met het geld slachtoffers van de aanslagen wou helpen.