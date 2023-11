Medewerkers Nederlandse antiterreurdienst en politie opgepakt voor lekken staatsgeheimen

Een van de twee verdachten is een 64-jarige man uit Rotterdam, die bij de NCTV werkt en ook werkzaamheden uitvoert voor de landelijke eenheid van de politie. De tweede verdachte is een 35-jarige vrouwelijke voormalige NCTV-medewerker uit Gouda, die sinds kort bij de politie werkt. De twee zijn dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris (vergelijkbaar met de onderzoeksrechter in België, red.), die heeft besloten dat ze in ieder geval nog veertien dagen langer mogen worden vastgehouden.